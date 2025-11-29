Precio de LEO hoy

El precio actual de LEO (LEO) hoy es --, con una variación del 10.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LEO a USD es -- por LEO.

LEO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 348,066, con un suministro circulante de 9.50B LEO. Durante las últimas 24 horas, LEO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00313429, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LEO experimentó un cambio de +0.91% en la última hora y de -7.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de LEO (LEO)

Cap de mercado $ 348.07K$ 348.07K $ 348.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 366.39K$ 366.39K $ 366.39K Suministro de Circulación 9.50B 9.50B 9.50B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LEO es de $ 348.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LEO es de 9.50B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 366.39K.