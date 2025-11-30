Precio de SBTC hoy

El precio actual de SBTC (SBTC) hoy es $ 90,634.45, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SBTC a USD es $ 90,634.45 por SBTC.

SBTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SBTC. Durante las últimas 24 horas, SBTC cotiza entre $ 90,634.45 (bajo) y $ 92,360.34 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SBTC experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +29.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 268.03.

Información del mercado de SBTC (SBTC)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 268.03$ 268.03 $ 268.03 Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública STACKS

