Información del precio (USD) de Velar (VELAR)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00159559 $ 0.00159559 $ 0.00159559 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00159559$ 0.00159559 $ 0.00159559 Máximo Histórico $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.90% Cambio de Precio (1D) -29.82% Cambio de Precio (7D) -40.58% Cambio de Precio (7D) -40.58%

El precio en tiempo real de Velar (VELAR) es de $0.00107079. Durante las últimas 24 horas, VELAR se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00159559, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VELAR es de $ 0.380312, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, VELAR ha cambiado en un +2.90% en la última hora, -29.82% en 24 horas y -40.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Velar (VELAR)

Cap de mercado $ 353.23K$ 353.23K $ 353.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Suministro de Circulación 330.69M 330.69M 330.69M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Velar es de $ 353.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VELAR es de 330.69M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.07M.