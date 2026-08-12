Precio de Shadows Of Hope hoy

El precio actual de Shadows Of Hope (SOH) hoy es $ 0, con una variación del 0.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOH a USD es $ 0 por SOH.

Shadows Of Hope actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,793, con un suministro circulante de 986.26M SOH. Durante las últimas 24 horas, SOH cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00116377, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOH experimentó un cambio de -0.40% en la última hora y de +1.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shadows Of Hope (SOH)

Cap de mercado $ 32.79K$ 32.79K $ 32.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.79K$ 32.79K $ 32.79K Suministro de Circulación 986.26M 986.26M 986.26M Suministro total 986,255,697.433701 986,255,697.433701 986,255,697.433701

La capitalización de mercado actual de Shadows Of Hope es de $ 32.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOH es de 986.26M, con un suministro total de 986255697.433701. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.79K.