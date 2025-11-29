Precio de MEMDEX100 hoy

El precio actual de MEMDEX100 (MEMDEX) hoy es $ 0.00152662, con una variación del 10.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEMDEX a USD es $ 0.00152662 por MEMDEX.

MEMDEX100 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,509,547, con un suministro circulante de 988.82M MEMDEX. Durante las últimas 24 horas, MEMDEX cotiza entre $ 0.00151888 (bajo) y $ 0.00172779 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.090549, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEMDEX experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +0.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MEMDEX100 (MEMDEX)

Cap de mercado $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Suministro de Circulación 988.82M 988.82M 988.82M Suministro total 988,817,086.6402565 988,817,086.6402565 988,817,086.6402565

