Información del precio (USD) de Queen Kitty (QKITTY)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00028282 24H Máx $ 0.00038055 Máximo Histórico $ 0.00113352 Precio más bajo $ 0.00003789 Cambio de Precio (1H) +0.79% Cambio de Precio (1D) -21.36% Cambio de Precio (7D) -22.28%

El precio en tiempo real de Queen Kitty (QKITTY) es de $0.00029923. Durante las últimas 24 horas, QKITTY se ha operado entre un mínimo de $ 0.00028282 y un máximo de $ 0.00038055, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de QKITTY es de $ 0.00113352, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00003789.

En términos de rendimiento a corto plazo, QKITTY ha cambiado en un +0.79% en la última hora, -21.36% en 24 horas y -22.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Queen Kitty (QKITTY)

Cap de mercado $ 299.19K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 299.19K Suministro de Circulación 995.53M Suministro total 995,532,202.4550114

La capitalización de mercado actual de Queen Kitty es de $ 299.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QKITTY es de 995.53M, con un suministro total de 995532202.4550114. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 299.19K.