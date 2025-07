PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

NombrePIVX

PuestoNo.967

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)3.10%

Suministro de circulación94,720,689.43391994

Suministro máx.0

Suministro total94,720,689.43391994

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico14.558699607849121,2018-01-23

Precio más bajo0.000421967008151114,2016-02-16

Blockchain públicaPIVX

Sector

Redes sociales

