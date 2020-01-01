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Principales tokens de Meme IP por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Meme IP. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006417
+0.45%
+0.50%
+1.62%
$ 403.12M
$ 28.82M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1286
-0.23%
-1.61%
-4.67%
$ 128.70M
$ 1.17M
3
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003317
-0.12%
-0.03%
+0.12%
$ 29.59M
$ 178.36M
4
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004967
+2.41%
+0.56%
+0.66%
$ 28.28M
$ 117.47M
5
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 6.637E-5
-0.05%
-3.20%
+3.70%
$ 27.92M
--
6
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001679
-0.71%
-0.59%
+16.67%
$ 12.71M
$ 47.98B
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02756
-0.36%
+3.12%
+6.68%
$ 12.55M
$ 2.19M
8
Just a chill guy
Just a chill guy
CHILLGUY
$ 0.011126
+0.68%
+4.22%
+15.09%
$ 11.19M
$ 5.36M
9
Bert
Bert
BERT
$ 0.009108
+0.30%
+3.28%
-0.87%
$ 8.82M
$ 7.35M
10
Unicorn Fart Dust
Unicorn Fart Dust
UFD
$ 0.008553
+0.36%
-2.84%
-0.82%
$ 8.57M
$ 6.30M
11
Stonks
Stonks
STNK
$ 5.37
-0.19%
+0.00%
-12.40%
$ 3.13M
$ 770.45
12
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003304
-0.33%
-4.89%
-7.78%
$ 2.41M
$ 16.84B
13
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002386
+2.35%
+0.46%
-2.28%
$ 2.24M
$ 24.65M
14
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00195802
-0.52%
-0.02%
+13.31%
$ 1.96M
$ 224.62K
15
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001706
-0.18%
+0.53%
-2.14%
$ 1.63M
$ 32.29T
16
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.0014457
-0.02%
-0.00%
-1.09%
$ 1.45M
$ 13.47K
17
Mother Iggy
Mother Iggy
MOTHER
$ 0.00076034
-0.22%
-0.01%
+3.10%
$ 733.99K
$ 1.36K
18
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.000000735
0.00%
+4.26%
+3.86%
$ 689.16K
$ 245.16M
19
MUFFIN
MUFFIN
MUFFIN
$ 0.00028222
-0.22%
+0.01%
-2.43%
$ 282.22K
$ 280.19
20
WASSIE
WASSIE
WASSIE
$ 3.79485E-7
+0.09%
-1.60%
+1.77%
$ 259.91K
--
21
Never Give Up
Never Give Up
MINER
$ 0.00016792
-0.01%
-0.02%
+27.60%
$ 167.91K
$ 3.80K
22
Kimchi
Kimchi
KIMCHI
$ 8.9523E-8
+0.10%
+7.90%
+9.64%
$ 89.52K
--
23
Kimchi Coin
Kimchi Coin
KIMCHI
$ 4.548E-9
+0.09%
+0.40%
+25.46%
$ 45.48K
--
24
A Hunters Dream
A Hunters Dream
CAW
$ 0.000000024142
+0.05%
+1.01%
-12.71%
--
$ 2.77T
25
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006345
+2.11%
+11.56%
+13.90%
--
$ 3.57B
26
Manyu
Manyu
MANYU
$ 0.000000004782
-2.10%
+15.02%
-8.12%
--
$ 21.67T

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Meme IP y por qué son populares?
Los tokens de Meme IP representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $686.53M.
¿Cuál es el token de Meme IP con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Meme IP rastreados en MEXC, MANYU ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.02% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Meme IP están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Meme IP, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PENGU, APE, MEW se encuentra entre los tokens populares de Meme IP. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Meme IP?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Meme IP es de aproximadamente $686.53M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Meme IP, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.