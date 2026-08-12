Precio de Never Give Up hoy

El precio actual de Never Give Up (MINER) hoy es $ 0, con una variación del 3,21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINER a USD es $ 0 por MINER.

Never Give Up actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 169 253, con un suministro circulante de 999,96M MINER. Durante las últimas 24 horas, MINER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00363031, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINER experimentó un cambio de -1,72% en la última hora y de -6,39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4,75K.

Información del mercado de Never Give Up (MINER)

Cap de mercado $ 169,25K$ 169,25K $ 169,25K Volumen (24H) $ 4,75K$ 4,75K $ 4,75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 169,25K$ 169,25K $ 169,25K Suministro de Circulación 999,96M 999,96M 999,96M Suministro total 999 961 607,44566 999 961 607,44566 999 961 607,44566

La capitalización de mercado actual de Never Give Up es de $ 169,25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4,75K. El suministro circulante de MINER es de 999,96M, con un suministro total de 999961607.44566. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 169,25K.