Precio de Stonks hoy

El precio actual de Stonks (STNK) hoy es $ 15.79, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STNK a USD es $ 15.79 por STNK.

Stonks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,289,207, con un suministro circulante de 581.91K STNK. Durante las últimas 24 horas, STNK cotiza entre $ 15.36 (bajo) y $ 18.21 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 370.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 7.81.

En el corto plazo, STNK experimentó un cambio de -0.40% en la última hora y de +29.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stonks (STNK)

Cap de mercado $ 9.29M$ 9.29M $ 9.29M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.29M$ 9.29M $ 9.29M Suministro de Circulación 581.91K 581.91K 581.91K Suministro total 581,910.215183463 581,910.215183463 581,910.215183463

La capitalización de mercado actual de Stonks es de $ 9.29M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STNK es de 581.91K, con un suministro total de 581910.215183463. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.29M.