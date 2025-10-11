Información del precio (USD) de Basenji (BENJI)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00800796 24H Máx $ 0.01207036 Máximo Histórico $ 0.104985 Precio más bajo $ 0.00800796 Cambio de Precio (1H) +2.41% Cambio de Precio (1D) -25.65% Cambio de Precio (7D) -16.05%

El precio en tiempo real de Basenji (BENJI) es de $0.00867864. Durante las últimas 24 horas, BENJI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00800796 y un máximo de $ 0.01207036, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BENJI es de $ 0.104985, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00800796.

En términos de rendimiento a corto plazo, BENJI ha cambiado en un +2.41% en la última hora, -25.65% en 24 horas y -16.05% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Basenji (BENJI)

Cap de mercado $ 8.67M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.67M Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Basenji es de $ 8.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BENJI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.67M.