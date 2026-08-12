Precio de Mother Iggy hoy

El precio actual de Mother Iggy (MOTHER) hoy es $ 0, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOTHER a USD es $ 0 por MOTHER.

Mother Iggy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 741,744, con un suministro circulante de 965.34M MOTHER. Durante las últimas 24 horas, MOTHER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.230559, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOTHER experimentó un cambio de +0.39% en la última hora y de +4.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.35K.

Información del mercado de Mother Iggy (MOTHER)

Cap de mercado $ 741.74K$ 741.74K $ 741.74K Volumen (24H) $ 1.35K$ 1.35K $ 1.35K Cap. de mercado totalmente diluida $ 741.74K$ 741.74K $ 741.74K Suministro de Circulación 965.34M 965.34M 965.34M Suministro total 965,340,435.182996 965,340,435.182996 965,340,435.182996

La capitalización de mercado actual de Mother Iggy es de $ 741.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.35K. El suministro circulante de MOTHER es de 965.34M, con un suministro total de 965340435.182996. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 741.74K.