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El precio actual de Kimchi Coin hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de KIMCHI es 45,986 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KIMCHI a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Kimchi Coin hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de KIMCHI es 45,986 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de KIMCHI a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Kimchi Coin (KIMCHI)

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Precio en vivo de 1 KIMCHI en USD:

$0.00000000458
$0.00000000458$0.00000000458
+0.50%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Kimchi Coin (KIMCHI)
Última actualización de la página: 2026-08-12 18:58:19 (UTC+8)

Precio de Kimchi Coin hoy

El precio actual de Kimchi Coin (KIMCHI) hoy es $ 0, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIMCHI a USD es $ 0 por KIMCHI.

Kimchi Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,986, con un suministro circulante de 10.00T KIMCHI. Durante las últimas 24 horas, KIMCHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIMCHI experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de +10.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kimchi Coin (KIMCHI)

$ 45.99K
$ 45.99K$ 45.99K

--
----

$ 45.99K
$ 45.99K$ 45.99K

10.00T
10.00T 10.00T

10,000,000,000,000.0
10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kimchi Coin es de $ 45.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIMCHI es de 10.00T, con un suministro total de 10000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.99K.

Historial de precios de Kimchi Coin USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+0.56%

+10.00%

+10.00%

Historial de precios de Kimchi Coin (KIMCHI) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Kimchi Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Kimchi Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Kimchi Coin a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Kimchi Coin a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0+0.56%
30 Días$ 0+0.18%
60 Días$ 0+23.22%
90 Días$ 0--

Predicción de precios para Kimchi Coin

Predicción del precio de Kimchi Coin (KIMCHI) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de KIMCHI en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Kimchi Coin (KIMCHI) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Kimchi Coin podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Kimchi Coin en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de KIMCHI para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Kimchi Coin.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Kimchi Coin(KIMCHI)

Sitio web oficial

Categoría :

Dog-ThemedEthereum EcosystemIP Meme

Acerca de Kimchi Coin

¿Qué está cotizando Kimchi Coin en este momento?

Precio actual: €, con un movimiento de precio de 0.55% en las últimas 24 horas.

¿Está KIMCHI atrayendo atención institucional?

La participación institucional puede inferirse por el aumento del volumen de operaciones (€--), la liquidez estable y el desempeño sostenido a largo plazo del precio en comparación con sus pares de la Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed,IP Meme.

¿Qué tan líquido es el mercado de Kimchi Coin?

Una puntuación de liquidez de --/100 sugiere una profundidad de mercado sólida, lo que permite ejecutar órdenes más grandes de manera eficiente en diversas exchanges.

¿Qué indica la oferta circulante sobre KIMCHI?

Con 10000000000000.0 tokens, la dinámica de la oferta influye en la valoración a largo plazo, especialmente durante ciclos de acumulación o distribución institucional.

¿Cómo se compara Kimchi Coin con sus máximos históricos?

Sus máximos históricos de € y mínimos históricos de € proporcionan puntos de referencia para las evaluaciones de riesgo institucional.

¿Qué tan activamente se está negociando Kimchi Coin hoy?

Registró un volumen diario de €--, una métrica crucial para que las instituciones evalúen sus estrategias de entrada.

¿Cómo afecta -- el interés institucional?

La estabilidad, escalabilidad y ecosistema de desarrolladores de -- pueden influir significativamente en cómo los grandes inversores evalúan la viabilidad a largo plazo de Kimchi Coin.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Kimchi Coin

Última actualización de la página: 2026-08-12 18:58:19 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Kimchi Coin (KIMCHI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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TOFU Story

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TradingRazor

RAZOR

$0.00582
$0.00582$0.00582

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