Precio de Kimchi Coin hoy

El precio actual de Kimchi Coin (KIMCHI) hoy es $ 0, con una variación del 0.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIMCHI a USD es $ 0 por KIMCHI.

Kimchi Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,986, con un suministro circulante de 10.00T KIMCHI. Durante las últimas 24 horas, KIMCHI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIMCHI experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de +10.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kimchi Coin (KIMCHI)

Cap de mercado $ 45.99K$ 45.99K $ 45.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.99K$ 45.99K $ 45.99K Suministro de Circulación 10.00T 10.00T 10.00T Suministro total 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kimchi Coin es de $ 45.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIMCHI es de 10.00T, con un suministro total de 10000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.99K.