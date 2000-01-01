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Principales tokens de Stablecoin algorítmica por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin algorítmica. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0009
+0.03%
+0.05%
0.00%
$ 10.58B
$ 56.64K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 1.36B
$ 51.77
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.974314
+0.05%
--
+3.12%
$ 32.16M
$ 142.56
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.39M
$ 178.00K
5
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.94225
+0.20%
-0.00%
-0.81%
$ 9.72M
$ 17.77K
6
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.4203
0.00%
+0.05%
+1.50%
$ 8.97M
$ 41.20
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.988735
+0.16%
+0.00%
-0.38%
$ 3.97M
$ 42.86K
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.999201
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 3.60M
$ 3.83K
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.15
0.00%
+0.00%
-0.86%
$ 1.70M
$ 881.70
10
Liquid Loans USDL
Liquid Loans USDL
USDL
$ 0.991312
-0.29%
-0.00%
-0.21%
$ 1.35M
$ 94.00K
11
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
0.00%
$ 627.11K
$ 62.55
12
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.001
0.00%
0.00%
0.00%
$ 297.97K
$ 1.26K
13
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.919116
-0.06%
+0.01%
+1.91%
$ 82.11K
$ 109.97
14
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00611972
-0.05%
-0.00%
+0.24%
$ 46.71K
$ 210.88
15
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01635849
0.00%
-0.00%
-0.46%
$ 26.14K
$ 53.64
16
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031873
0.00%
-0.00%
+1.82%
$ 21.71K
$ 59.61
17
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9887
+0.14%
+0.12%
-1.53%
--
$ 56.21K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin algorítmica y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin algorítmica representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 17 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $12.02B.
¿Cuál es el token de Stablecoin algorítmica con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin algorítmica rastreados en MEXC, USDM ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.12% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin algorítmica están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 17 tokens de Stablecoin algorítmica, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDS, USDD, HBD se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin algorítmica. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin algorítmica?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin algorítmica es de aproximadamente $12.02B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin algorítmica, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.