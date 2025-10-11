Información del precio (USD) de Hive Dollar (HBD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.896542 $ 0.896542 $ 0.896542 24H Mín $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 24H Máx 24H Mín $ 0.896542$ 0.896542 $ 0.896542 24H Máx $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Máximo Histórico $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Precio más bajo $ 0.424305$ 0.424305 $ 0.424305 Cambio de Precio (1H) -1.50% Cambio de Precio (1D) +1.53% Cambio de Precio (7D) -0.13% Cambio de Precio (7D) -0.13%

El precio en tiempo real de Hive Dollar (HBD) es de $0.981947. Durante las últimas 24 horas, HBD se ha operado entre un mínimo de $ 0.896542 y un máximo de $ 1.019, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HBD es de $ 3.97, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.424305.

En términos de rendimiento a corto plazo, HBD ha cambiado en un -1.50% en la última hora, +1.53% en 24 horas y -0.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Hive Dollar (HBD)

Cap de mercado $ 34.33M$ 34.33M $ 34.33M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.33M$ 34.33M $ 34.33M Suministro de Circulación 34.98M 34.98M 34.98M Suministro total 34,978,072.377 34,978,072.377 34,978,072.377

La capitalización de mercado actual de Hive Dollar es de $ 34.33M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HBD es de 34.98M, con un suministro total de 34978072.377. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.33M.