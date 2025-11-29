Precio de Dephaser JPY hoy

El precio actual de Dephaser JPY (JPYT) hoy es $ 0.00638819, con una variación del 0.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JPYT a USD es $ 0.00638819 por JPYT.

Dephaser JPY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 197,907, con un suministro circulante de 31.16M JPYT. Durante las últimas 24 horas, JPYT cotiza entre $ 0.00628735 (bajo) y $ 0.00640055 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00682267, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00620684.

En el corto plazo, JPYT experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de -0.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dephaser JPY (JPYT)

Cap de mercado $ 197.91K$ 197.91K $ 197.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 197.91K$ 197.91K $ 197.91K Suministro de Circulación 31.16M 31.16M 31.16M Suministro total 31,160,285.932816 31,160,285.932816 31,160,285.932816

