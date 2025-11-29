Precio de Hylo USD hoy

El precio actual de Hylo USD (HYUSD) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYUSD a USD es $ 1.001 por HYUSD.

Hylo USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,993,074, con un suministro circulante de 33.97M HYUSD. Durante las últimas 24 horas, HYUSD cotiza entre $ 0.997078 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.005, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.986187.

En el corto plazo, HYUSD experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hylo USD (HYUSD)

Cap de mercado $ 33.99M$ 33.99M $ 33.99M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.99M$ 33.99M $ 33.99M Suministro de Circulación 33.97M 33.97M 33.97M Suministro total 33,970,623.748032 33,970,623.748032 33,970,623.748032

La capitalización de mercado actual de Hylo USD es de $ 33.99M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HYUSD es de 33.97M, con un suministro total de 33970623.748032. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.99M.