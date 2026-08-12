¿De qué trata Cashaa?

Cashaa es el neobanco más grande del mundo con orientación hacia las criptomonedas, con sede en el Reino Unido, que brinda servicios a cientos de empresas de criptomonedas en todo el mundo. El token CAS impulsa el ecosistema bancario de Cashaa.

¿Qué hace a Cashaa único?

Cashaa ofrece servicios bancarios exclusivos y amigables con las criptomonedas, incluyendo un procesamiento rápido de solicitudes, tarifas de configuración con descuento, costos más bajos para transferencias internacionales, reembolsos en intercambios y tarifas por transacciones, todos ellos reservados para los titulares de CAS.

¿Cuál es el precio en tiempo real de Cashaa hoy?

El precio en vivo de Cashaa se sitúa en €, con una variación de --% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de CAS?

CAS ha cotizado entre €0E-14 y €0E-14, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando Cashaa hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente CAS?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que CAS muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de Cashaa?

Con una capitalización de mercado de €583336.0190658330000, Cashaa ocupa el puesto #3253, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado CAS recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara Cashaa con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €0.1947369542260230000, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de CAS?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (725890858.2 tokens), el desempeño de la categoría dentro de BNB Chain Ecosystem y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.