Precio de CAPTAIN ROBINHOOD hoy

El precio actual de CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD) hoy es $ 0, con una variación del 23.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VLAD a USD es $ 0 por VLAD.

CAPTAIN ROBINHOOD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,673.86, con un suministro circulante de 1.00B VLAD. Durante las últimas 24 horas, VLAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VLAD experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CAPTAIN ROBINHOOD (VLAD)

Cap de mercado $ 18.67K$ 18.67K $ 18.67K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.67K$ 18.67K $ 18.67K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CAPTAIN ROBINHOOD es de $ 18.67K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VLAD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.67K.