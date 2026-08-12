Precio de CapIX Protocol hoy

El precio actual de CapIX Protocol (CPX) hoy es $ 0, con una variación del 5.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CPX a USD es $ 0 por CPX.

CapIX Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 422,838, con un suministro circulante de 535.36M CPX. Durante las últimas 24 horas, CPX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00117815 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00250919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CPX experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -2.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 37.06K.

Información del mercado de CapIX Protocol (CPX)

Cap de mercado $ 422.84K$ 422.84K $ 422.84K Volumen (24H) $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 789.80K$ 789.80K $ 789.80K Suministro de Circulación 535.36M 535.36M 535.36M Suministro total 999,984,552.629794 999,984,552.629794 999,984,552.629794

La capitalización de mercado actual de CapIX Protocol es de $ 422.84K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 37.06K. El suministro circulante de CPX es de 535.36M, con un suministro total de 999984552.629794. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 789.80K.