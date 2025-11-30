Precio de CallofMeme hoy

El precio actual de CallofMeme (COMMS) hoy es $ 0.00000609, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COMMS a USD es $ 0.00000609 por COMMS.

CallofMeme actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,086.96, con un suministro circulante de 1.00B COMMS. Durante las últimas 24 horas, COMMS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00319355, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000224.

En el corto plazo, COMMS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CallofMeme (COMMS)

Cap de mercado $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

