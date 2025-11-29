Precio de Bware hoy

El precio actual de Bware (INFRA) hoy es $ 0.068679, con una variación del 2.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INFRA a USD es $ 0.068679 por INFRA.

Bware actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 347,142, con un suministro circulante de 5.01M INFRA. Durante las últimas 24 horas, INFRA cotiza entre $ 0.067453 (bajo) y $ 0.076422 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.06728.

En el corto plazo, INFRA experimentó un cambio de -9.75% en la última hora y de -10.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bware (INFRA)

Cap de mercado $ 347.14K$ 347.14K $ 347.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Suministro de Circulación 5.01M 5.01M 5.01M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bware es de $ 347.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INFRA es de 5.01M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.93M.