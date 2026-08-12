Precio de Buy Button hoy

El precio actual de Buy Button (BUY) hoy es $ 0, con una variación del 8.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUY a USD es $ 0 por BUY.

Buy Button actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 749,727, con un suministro circulante de 919.96M BUY. Durante las últimas 24 horas, BUY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00117519 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00261233, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUY experimentó un cambio de -15.09% en la última hora y de -36.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 67.99K.

Información del mercado de Buy Button (BUY)

Cap de mercado $ 749.73K$ 749.73K $ 749.73K Volumen (24H) $ 67.99K$ 67.99K $ 67.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 749.73K$ 749.73K $ 749.73K Suministro de Circulación 919.96M 919.96M 919.96M Suministro total 919,958,491.7532713 919,958,491.7532713 919,958,491.7532713

La capitalización de mercado actual de Buy Button es de $ 749.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 67.99K. El suministro circulante de BUY es de 919.96M, con un suministro total de 919958491.7532713. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 749.73K.