Precio de BUDDY BEAR hoy

El precio actual de BUDDY BEAR (BUDDY) hoy es $ 0.062182, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUDDY a USD es $ 0.062182 por BUDDY.

BUDDY BEAR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 621,821, con un suministro circulante de 10.00M BUDDY. Durante las últimas 24 horas, BUDDY cotiza entre $ 0.059028 (bajo) y $ 0.064721 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.079501, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.057437.

En el corto plazo, BUDDY experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de +3.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.93K.

Información del mercado de BUDDY BEAR (BUDDY)

Cap de mercado $ 621.82K$ 621.82K $ 621.82K Volumen (24H) $ 2.93K$ 2.93K $ 2.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 621.82K$ 621.82K $ 621.82K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BUDDY BEAR es de $ 621.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.93K. El suministro circulante de BUDDY es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 621.82K.