Precio de brickcoin hoy

El precio actual de brickcoin (BRICK) hoy es --, con una variación del 0.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRICK a USD es -- por BRICK.

brickcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,925.75, con un suministro circulante de 994.06M BRICK. Durante las últimas 24 horas, BRICK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00115065, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BRICK experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de +9.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de brickcoin (BRICK)

Cap de mercado $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Suministro de Circulación 994.06M 994.06M 994.06M Suministro total 994,058,986.849272 994,058,986.849272 994,058,986.849272

La capitalización de mercado actual de brickcoin es de $ 6.93K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BRICK es de 994.06M, con un suministro total de 994058986.849272. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.93K.