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Principales tokens de Minorista por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Minorista. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.0039048
-0.45%
-0.02%
-4.45%
$ 19.52M
$ 10.79K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.02425
-0.04%
-0.62%
-5.50%
$ 8.64M
$ 2.89M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09813
+0.09%
-0.87%
-4.41%
$ 6.84M
$ 475.36K
4
THAT
THAT
THAT
$ 0.00199453
0.00%
+0.02%
+1.32%
$ 6.58M
$ 25.60K
5
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.00676
0.00%
+0.31%
+1.29%
$ 6.08M
$ 6.21M
6
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.0006678
-3.05%
+9.43%
-2.06%
$ 6.01M
$ 78.86M
7
Roam
Roam
ROAM
$ 0.010662
-0.50%
+0.78%
+28.14%
$ 3.77M
$ 3.19M
8
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00172485
-0.45%
+0.02%
-16.05%
$ 3.36M
$ 220.44
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00112286
-0.06%
+0.01%
+4.77%
$ 3.02M
$ 8.51K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21612
+0.05%
+0.17%
+0.03%
$ 2.09M
$ 384.60K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008417
+0.15%
-0.20%
+0.90%
$ 1.37M
$ 63.50M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002041
-0.05%
+0.59%
-6.68%
$ 1.29M
$ 2.42B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 62.324
-0.16%
+0.50%
-1.13%
$ 388.09K
$ 3.44K
14
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00029047
0.00%
-0.03%
-6.21%
$ 186.41K
$ 1.06K
15
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
16
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 5.738E-5
0.00%
-1.00%
-8.95%
$ 114.76K
--
17
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.00016393
+0.03%
-0.00%
-1.37%
$ 113.26K
$ 517.41K
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.422E-5
-0.07%
+0.90%
+0.64%
$ 44.20K
--
19
WFDP
WFDP
WFDP
$ 38.47
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 43.84K
$ 34.90K
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 2.35973E-7
0.00%
+1.70%
+1.43%
$ 21.94K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.001598
-1.74%
-3.30%
-7.33%
--
$ 15.05M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Minorista y por qué son populares?
Los tokens de Minorista representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 21 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $69.68M.
¿Cuál es el token de Minorista con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Minorista rastreados en MEXC, BGSC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 9.43% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Minorista están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 21 tokens de Minorista, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. FTRB, VOW, SOIL se encuentra entre los tokens populares de Minorista. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Minorista?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Minorista es de aproximadamente $69.68M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Minorista, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.