Precio de Bitcoin20 hoy

El precio actual de Bitcoin20 (BTC20) hoy es $ 0.00807427, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BTC20 a USD es $ 0.00807427 por BTC20.

Bitcoin20 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 169,560, con un suministro circulante de 21.00M BTC20. Durante las últimas 24 horas, BTC20 cotiza entre $ 0.00797147 (bajo) y $ 0.00814342 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00514136.

En el corto plazo, BTC20 experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.90.

Información del mercado de Bitcoin20 (BTC20)

Cap de mercado $ 169.56K$ 169.56K $ 169.56K Volumen (24H) $ 1.90$ 1.90 $ 1.90 Cap. de mercado totalmente diluida $ 169.56K$ 169.56K $ 169.56K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitcoin20 es de $ 169.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.90. El suministro circulante de BTC20 es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 169.56K.