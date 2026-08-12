Precio de BINDER hoy

El precio actual de BINDER (BINDER) hoy es $ 0, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BINDER a USD es $ 0 por BINDER.

BINDER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 613,752, con un suministro circulante de 1000.00M BINDER. Durante las últimas 24 horas, BINDER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00617677, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BINDER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.46.

Información del mercado de BINDER (BINDER)

Cap de mercado $ 613.75K$ 613.75K $ 613.75K Volumen (24H) $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Cap. de mercado totalmente diluida $ 613.75K$ 613.75K $ 613.75K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

La capitalización de mercado actual de BINDER es de $ 613.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.46. El suministro circulante de BINDER es de 1000.00M, con un suministro total de 999997209.409216. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 613.75K.