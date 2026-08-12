Precio de BFIC Coin hoy

El precio actual de BFIC Coin (BFIC) hoy es $ 0.239803, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BFIC a USD es $ 0.239803 por BFIC.

BFIC Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 453,173, con un suministro circulante de 1.89M BFIC. Durante las últimas 24 horas, BFIC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 50.26, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.120209.

En el corto plazo, BFIC experimentó un cambio de -- en la última hora y de +19.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.38.

Información del mercado de BFIC Coin (BFIC)

Cap de mercado $ 453.17K$ 453.17K $ 453.17K Volumen (24H) $ 0.38$ 0.38 $ 0.38 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Suministro de Circulación 1.89M 1.89M 1.89M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BFIC Coin es de $ 453.17K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.38. El suministro circulante de BFIC es de 1.89M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.04M.