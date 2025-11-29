Precio de Betly hoy

El precio actual de Betly (BETLY) hoy es --, con una variación del 19.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BETLY a USD es -- por BETLY.

Betly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 49,647, con un suministro circulante de 995.24M BETLY. Durante las últimas 24 horas, BETLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00201598, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BETLY experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -24.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Betly (BETLY)

Cap de mercado $ 49.65K$ 49.65K $ 49.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.65K$ 49.65K $ 49.65K Suministro de Circulación 995.24M 995.24M 995.24M Suministro total 995,235,044.151017 995,235,044.151017 995,235,044.151017

La capitalización de mercado actual de Betly es de $ 49.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BETLY es de 995.24M, con un suministro total de 995235044.151017. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.65K.