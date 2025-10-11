Información del precio (USD) de Bestcoin (BEST)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00000166 $ 0.00000166 $ 0.00000166 24H Mín $ 0.00000232 $ 0.00000232 $ 0.00000232 24H Máx 24H Mín $ 0.00000166$ 0.00000166 $ 0.00000166 24H Máx $ 0.00000232$ 0.00000232 $ 0.00000232 Máximo Histórico $ 0.00007335$ 0.00007335 $ 0.00007335 Precio más bajo $ 0.00000166$ 0.00000166 $ 0.00000166 Cambio de Precio (1H) +0.79% Cambio de Precio (1D) -25.99% Cambio de Precio (7D) -52.37% Cambio de Precio (7D) -52.37%

El precio en tiempo real de Bestcoin (BEST) es de $0.0000017. Durante las últimas 24 horas, BEST se ha operado entre un mínimo de $ 0.00000166 y un máximo de $ 0.00000232, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BEST es de $ 0.00007335, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000166.

En términos de rendimiento a corto plazo, BEST ha cambiado en un +0.79% en la última hora, -25.99% en 24 horas y -52.37% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Bestcoin (BEST)

Cap de mercado $ 113.87K$ 113.87K $ 113.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 113.87K$ 113.87K $ 113.87K Suministro de Circulación 67.25B 67.25B 67.25B Suministro total 67,248,076,106.30117 67,248,076,106.30117 67,248,076,106.30117

La capitalización de mercado actual de Bestcoin es de $ 113.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEST es de 67.25B, con un suministro total de 67248076106.30117. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 113.87K.