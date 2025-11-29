Precio de balajis hoy

El precio actual de balajis (BALAJIS) hoy es $ 0.00245187, con una variación del 5.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALAJIS a USD es $ 0.00245187 por BALAJIS.

balajis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,451,895, con un suministro circulante de 1.00B BALAJIS. Durante las últimas 24 horas, BALAJIS cotiza entre $ 0.00230819 (bajo) y $ 0.00261897 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02405207, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00209636.

En el corto plazo, BALAJIS experimentó un cambio de +5.39% en la última hora y de +1.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de balajis (BALAJIS)

Cap de mercado $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

