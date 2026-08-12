Precio de Babypepefi hoy

El precio actual de Babypepefi (BABYPEPE) hoy es $ 0.00549796, con una variación del 2.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABYPEPE a USD es $ 0.00549796 por BABYPEPE.

Babypepefi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 115,461, con un suministro circulante de 21.00M BABYPEPE. Durante las últimas 24 horas, BABYPEPE cotiza entre $ 0.00537263 (bajo) y $ 0.00556376 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.075201, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABYPEPE experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +2.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.13.

Información del mercado de Babypepefi (BABYPEPE)

Cap de mercado $ 115.46K$ 115.46K $ 115.46K Volumen (24H) $ 8.13$ 8.13 $ 8.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 115.46K$ 115.46K $ 115.46K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Babypepefi es de $ 115.46K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.13. El suministro circulante de BABYPEPE es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 115.46K.