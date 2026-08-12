Precio de Autonomys Network hoy

El precio actual de Autonomys Network (AI3) hoy es $ 0.00116894, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AI3 a USD es $ 0.00116894 por AI3.

Autonomys Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,156, con un suministro circulante de 112.20M AI3. Durante las últimas 24 horas, AI3 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00119897 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.087846, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, AI3 experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -41.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 14.78K.

Información del mercado de Autonomys Network (AI3)

Cap de mercado $ 131.16K$ 131.16K $ 131.16K Volumen (24H) $ 14.78K$ 14.78K $ 14.78K Cap. de mercado totalmente diluida $ 785.74K$ 785.74K $ 785.74K Suministro de Circulación 112.20M 112.20M 112.20M Suministro total 672,175,127.0 672,175,127.0 672,175,127.0

La capitalización de mercado actual de Autonomys Network es de $ 131.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 14.78K. El suministro circulante de AI3 es de 112.20M, con un suministro total de 672175127.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 785.74K.