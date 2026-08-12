Precio de ASML xStock hoy

El precio actual de ASML xStock (ASMLX) hoy es $ 1,761.85, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASMLX a USD es $ 1,761.85 por ASMLX.

ASML xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 595,098, con un suministro circulante de 337.78 ASMLX. Durante las últimas 24 horas, ASMLX cotiza entre $ 1,761.2 (bajo) y $ 1,762.08 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2,001.24, mientras que el mínimo histórico fue $ 1,391.93.

En el corto plazo, ASMLX experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +2.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 136.05.

Información del mercado de ASML xStock (ASMLX)

Cap de mercado $ 595.10K$ 595.10K $ 595.10K Volumen (24H) $ 136.05$ 136.05 $ 136.05 Cap. de mercado totalmente diluida $ 129.06M$ 129.06M $ 129.06M Suministro de Circulación 337.78 337.78 337.78 Suministro total 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

La capitalización de mercado actual de ASML xStock es de $ 595.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 136.05. El suministro circulante de ASMLX es de 337.78, con un suministro total de 73256.43157948997. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 129.06M.