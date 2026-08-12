Precio de Alloca hoy

El precio actual de Alloca (ALLOCA) hoy es $ 0, con una variación del 1.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALLOCA a USD es $ 0 por ALLOCA.

Alloca actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,490, con un suministro circulante de 56.29M ALLOCA. Durante las últimas 24 horas, ALLOCA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.15777, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ALLOCA experimentó un cambio de -0.73% en la última hora y de +4.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.10.

Información del mercado de Alloca (ALLOCA)

Cap de mercado $ 44.49K$ 44.49K $ 44.49K Volumen (24H) $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 79.03K$ 79.03K $ 79.03K Suministro de Circulación 56.29M 56.29M 56.29M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Alloca es de $ 44.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.10. El suministro circulante de ALLOCA es de 56.29M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 79.03K.