Precio de yieldbasis hoy

El precio actual de yieldbasis (YB) hoy es $ 0.486, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YB a USD es $ 0.486 por YB.

yieldbasis actualmente está en el puesto #504 por capitalización de mercado en $ 42.73M, con un suministro circulante de 87.92M YB. Durante las últimas 24 horas, YB cotiza entre $ 0.4382 (bajo) y $ 0.5002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.9394352030918264, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.35919482061601.

En el corto plazo, YB experimentó un cambio de +1.44% en la última hora y de +17.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 284.46K.

Información del mercado de yieldbasis (YB)

Puesto No.504 Cap de mercado $ 42.73M$ 42.73M $ 42.73M Volumen (24H) $ 284.46K$ 284.46K $ 284.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 486.00M$ 486.00M $ 486.00M Suministro de Circulación 87.92M 87.92M 87.92M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Tasa de circulación 8.79% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de yieldbasis es de $ 42.73M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 284.46K. El suministro circulante de YB es de 87.92M, con un suministro total de 700000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 486.00M.