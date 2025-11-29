Precio de UOMI hoy

El precio actual de UOMI (UOMI) hoy es $ 0.001571, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UOMI a USD es $ 0.001571 por UOMI.

UOMI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UOMI. Durante las últimas 24 horas, UOMI cotiza entre $ 0.001571 (bajo) y $ 0.001581 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UOMI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -1.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 293.90.

Información del mercado de UOMI (UOMI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 293.90$ 293.90 $ 293.90 Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.73M$ 7.73M $ 7.73M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 4,919,219,238 4,919,219,238 4,919,219,238 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de UOMI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 293.90. El suministro circulante de UOMI es de --, con un suministro total de 4919219238. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.73M.