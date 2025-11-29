Precio de Ulalo HealthPassport hoy

El precio actual de Ulalo HealthPassport (ULA) hoy es $ 0.001523, con una variación del 2.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ULA a USD es $ 0.001523 por ULA.

Ulalo HealthPassport actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ULA. Durante las últimas 24 horas, ULA cotiza entre $ 0.001515 (bajo) y $ 0.001558 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ULA experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +7.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.59K.

Información del mercado de Ulalo HealthPassport (ULA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 53.59K$ 53.59K $ 53.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública AVAX_CCHAIN

La capitalización de mercado actual de Ulalo HealthPassport es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.59K. El suministro circulante de ULA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.52M.