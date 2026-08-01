Precio de The9bit hoy

El precio actual de The9bit (9BIT) hoy es € 0.050069, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 9BIT a EUR es € 0.050069 por 9BIT.

The9bit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- 9BIT. Durante las últimas 24 horas, 9BIT cotiza entre € 0.050001 (bajo) y € 0.050235 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, 9BIT experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 796.89K.

Información del mercado de The9bit (9BIT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 796.89K€ 796.89K € 796.89K Cap. de mercado totalmente diluida € 500.69M€ 500.69M € 500.69M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de The9bit es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 796.89K. El suministro circulante de 9BIT es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 500.69M.