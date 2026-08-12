Precio de Turtle hoy

El precio actual de Turtle (TURTLE) hoy es € 0.04447, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TURTLE a EUR es € 0.04447 por TURTLE.

Turtle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TURTLE. Durante las últimas 24 horas, TURTLE cotiza entre € 0.0436 (bajo) y € 0.04672 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TURTLE experimentó un cambio de +0.93% en la última hora y de +7.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.22K.

Información del mercado de Turtle (TURTLE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 61.22K€ 61.22K € 61.22K Cap. de mercado totalmente diluida € 44.47M€ 44.47M € 44.47M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Turtle es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.22K. El suministro circulante de TURTLE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 44.47M.