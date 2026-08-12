Precio de Turtle(TURTLE)
El precio actual de Turtle (TURTLE) hoy es € 0.04447, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TURTLE a EUR es € 0.04447 por TURTLE.
Turtle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TURTLE. Durante las últimas 24 horas, TURTLE cotiza entre € 0.0436 (bajo) y € 0.04672 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, TURTLE experimentó un cambio de +0.93% en la última hora y de +7.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.22K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Turtle es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.22K. El suministro circulante de TURTLE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 44.47M.
+0.93%
+0.06%
+7.05%
+7.05%
Siga los cambios de precios de Turtle para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0000229
|+0.06%
|30 Días
|€ +0.01144
|+34.63%
|60 Días
|€ +0.00798
|+21.86%
|90 Días
|€ -0.00581
|-11.56%
Hoy, TURTLE registró un cambio de € +0.0000229 (+0.06%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01144 (+34.63%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, TURTLE experimentó un cambio de € +0.00798 (+21.86%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00581 (-11.56%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Turtle, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de TURTLE: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
TURTLE_USDT se encuentra operando por encima del nivel central de 0,04599 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,04729, ha superado la resistencia R1 situada en 0,04664. La cotización se ubica dentro del rango alcista del sistema de pivotes, manteniendo intacta la estructura alcista. Los indicadores muestran una divergencia al alza coherente. El MACD ha formado una cruz de compra, confirmando la entrada de compradores a corto plazo. Sin embargo, el conjunto de medias móviles y el grupo EMA aún no han emitido señales claras de compra. La distribución del impulso presenta un patrón estratificado entre los indicadores rápidos y lentos. El RSI se sitúa en una zona neutral, lo que indica un equilibrio entre las fuerzas alcistas y bajistas. La volatilidad permanece estable sin evidencias de expansión extrema. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan un sentimiento de trading inmediato relativamente estable. El estado abierto de las Bandas de Bollinger sugiere que el mercado continuará con un patrón de consolidación y oscilaciones. El soporte clave más cercano se encuentra en el nivel R1, ubicado en 0,04664, aproximadamente a un 1,38% del precio actual. Por debajo, el nivel central de 0,04599 actúa como referencia secundaria. En cuanto a los soportes lejanos, destaca el nivel S1 en 0,04553. En términos de resistencias al alza, primero se observa el máximo anterior y el nivel R2 en 0,0471, situado apenas a un 0,4% del precio actual; si se logra superar este nivel, se mirará hacia el área inversa correspondiente al nivel S2. La proximidad entre estos niveles indica una intensa competencia en el corto plazo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Turtle podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Turtle es un protocolo de distribución Web3 que monetiza la actividad de las billeteras de los usuarios —incluyendo el despliegue de liquidez, rendimientos obtenidos, swaps a través de socios, staking y uso de referidos — mediante APIs, lo que permite a los socios de distribución generar ingresos adicionales de manera fluida sin agregar riesgos ni pasos adicionales para los usuarios.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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