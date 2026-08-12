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El precio actual de Turtle hoy es 0.04447 EUR. La capitalización de mercado de TURTLE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TURTLE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Turtle hoy es 0.04447 EUR. La capitalización de mercado de TURTLE es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de TURTLE a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Turtle(TURTLE)

Precio en vivo de 1 TURTLE en EUR:

€0.0382528
€0.0382528€0.0382528
+0.06%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Turtle (TURTLE)
Última actualización de la página: 2026-08-12 10:59:51 (UTC+8)

Precio de Turtle hoy

El precio actual de Turtle (TURTLE) hoy es € 0.04447, con una variación del 0.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TURTLE a EUR es € 0.04447 por TURTLE.

Turtle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- TURTLE. Durante las últimas 24 horas, TURTLE cotiza entre € 0.0436 (bajo) y € 0.04672 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, TURTLE experimentó un cambio de +0.93% en la última hora y de +7.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 61.22K.

Información del mercado de Turtle (TURTLE)

--
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€ 61.22K
€ 61.22K€ 61.22K

€ 44.47M
€ 44.47M€ 44.47M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Turtle es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 61.22K. El suministro circulante de TURTLE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 44.47M.

Historial de precios de Turtle EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0436
€ 0.0436€ 0.0436
24H Mín
€ 0.04672
€ 0.04672€ 0.04672
24H Máx

€ 0.0436
€ 0.0436€ 0.0436

€ 0.04672
€ 0.04672€ 0.04672

--
----

--
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+0.93%

+0.06%

+7.05%

+7.05%

Historial de precios de Turtle (TURTLE) en EUR

Siga los cambios de precios de Turtle para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0000229+0.06%
30 Días€ +0.01144+34.63%
60 Días€ +0.00798+21.86%
90 Días€ -0.00581-11.56%
Cambio de precio de Turtle hoy

Hoy, TURTLE registró un cambio de € +0.0000229 (+0.06%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Turtle en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.01144 (+34.63%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Turtle en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, TURTLE experimentó un cambio de € +0.00798 (+21.86%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Turtle en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.00581 (-11.56%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Turtle (TURTLE)?

Consulta la página Historial de precios de Turtle ahora.

Análisis de Turtle

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Turtle, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Turtle: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de TURTLE: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

TURTLE_USDT se encuentra operando por encima del nivel central de 0,04599 en el período de 4 horas. El precio actual, 0,04729, ha superado la resistencia R1 situada en 0,04664. La cotización se ubica dentro del rango alcista del sistema de pivotes, manteniendo intacta la estructura alcista. Los indicadores muestran una divergencia al alza coherente. El MACD ha formado una cruz de compra, confirmando la entrada de compradores a corto plazo. Sin embargo, el conjunto de medias móviles y el grupo EMA aún no han emitido señales claras de compra. La distribución del impulso presenta un patrón estratificado entre los indicadores rápidos y lentos. El RSI se sitúa en una zona neutral, lo que indica un equilibrio entre las fuerzas alcistas y bajistas. La volatilidad permanece estable sin evidencias de expansión extrema. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan un sentimiento de trading inmediato relativamente estable. El estado abierto de las Bandas de Bollinger sugiere que el mercado continuará con un patrón de consolidación y oscilaciones. El soporte clave más cercano se encuentra en el nivel R1, ubicado en 0,04664, aproximadamente a un 1,38% del precio actual. Por debajo, el nivel central de 0,04599 actúa como referencia secundaria. En cuanto a los soportes lejanos, destaca el nivel S1 en 0,04553. En términos de resistencias al alza, primero se observa el máximo anterior y el nivel R2 en 0,0471, situado apenas a un 0,4% del precio actual; si se logra superar este nivel, se mirará hacia el área inversa correspondiente al nivel S2. La proximidad entre estos niveles indica una intensa competencia en el corto plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Turtle?

Los precios de los tokens TURTLE están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales de las criptomonedas
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios
3. La adopción por parte de la comunidad y el nivel de participación de los usuarios
4. Los avances en el desarrollo y las actualizaciones de la plataforma
5. Los anuncios de alianzas e integraciones
6. Las noticias regulatorias que afectan a los tokens DeFi
7. Los movimientos en los precios de Bitcoin y de las principales altcoins
8. La utilidad del token y las recompensas por staking
9. La dinámica de la oferta y la tokenomics
10. El impacto del buzz en redes sociales y las menciones de influencers

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Turtle hoy?

La gente quiere conocer el precio de Turtle (TURTLE) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de la cartera, programar órdenes de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado, calcular ganancias y pérdidas y mantenerse actualizado sobre la volatilidad con fines de gestión de riesgos.

Predicción de precios para Turtle

Predicción del precio de Turtle (TURTLE) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de TURTLE en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Turtle (TURTLE) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Turtle podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Turtle en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de TURTLE para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Turtle.

Cómo comprar e invertir Turtle en España

¿Listo para empezar con Turtle? Comprar TURTLE es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Turtle. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Turtle (TURTLE).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Turtle instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Turtle (TURTLE)

¿Qué puedes hacer con Turtle?

Poseer Turtle te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Turtle (TURTLE) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Turtle (TURTLE)

Turtle es un protocolo de distribución Web3 que monetiza la actividad de las billeteras de los usuarios —incluyendo el despliegue de liquidez, rendimientos obtenidos, swaps a través de socios, staking y uso de referidos — mediante APIs, lo que permite a los socios de distribución generar ingresos adicionales de manera fluida sin agregar riesgos ni pasos adicionales para los usuarios.

Turtle Recurso

Para conocer Turtle más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Turtle
Explorador de bloques

Categoría :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Turtle

Última actualización de la página: 2026-08-12 10:59:51 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Turtle (TURTLE)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Turtle

TURTLE USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de TURTLE con apalancamiento. Explora el trading de futuros TURTLEUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Turtle (TURTLE) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Turtle en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
TURTLE/USDT
€0.0383302
€0.0383302€0.0383302
+0.24%
1.37M (USDT)

Más criptomonedas para explorar

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€0.26058
€0.26058€0.26058

+0.59%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.317125
€0.317125€0.317125

-13.47%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.012341
€0.012341€0.012341

-22.22%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0986936
€0.0986936€0.0986936

-34.34%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.00645
€0.00645€0.00645

+66.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000315964
€0.000315964€0.000315964

+38.64%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.77092
€2.77092€2.77092

+33.14%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0844606
€0.0844606€0.0844606

+32.94%

UPCX

UPCX

UPC

€0.13932
€0.13932€0.13932

+19.91%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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