Precio de Taiwan Semiconductor hoy

El precio actual de Taiwan Semiconductor (TSMON) hoy es $ 293.37, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TSMON a USD es $ 293.37 por TSMON.

Taiwan Semiconductor actualmente está en el puesto #1994 por capitalización de mercado en $ 1.21M, con un suministro circulante de 4.13K TSMON. Durante las últimas 24 horas, TSMON cotiza entre $ 292.83 (bajo) y $ 293.7 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 623.2084597697356, mientras que el mínimo histórico fue $ 228.88466810009672.

En el corto plazo, TSMON experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de +5.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.91K.

Información del mercado de Taiwan Semiconductor (TSMON)

Puesto No.1994 Cap de mercado $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Volumen (24H) $ 54.91K$ 54.91K $ 54.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M Suministro de Circulación 4.13K 4.13K 4.13K Suministro total 4,134.34457334 4,134.34457334 4,134.34457334 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Taiwan Semiconductor es de $ 1.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.91K. El suministro circulante de TSMON es de 4.13K, con un suministro total de 4134.34457334. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.21M.