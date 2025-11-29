Precio de Torum hoy

El precio actual de Torum (TORUM) hoy es $ 0.003454, con una variación del 1.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TORUM a USD es $ 0.003454 por TORUM.

Torum actualmente está en el puesto #2245 por capitalización de mercado en $ 670.41K, con un suministro circulante de 194.10M TORUM. Durante las últimas 24 horas, TORUM cotiza entre $ 0.00345 (bajo) y $ 0.00349 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.3939493863553967, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002637578225314152.

En el corto plazo, TORUM experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +7.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.70K.

Información del mercado de Torum (TORUM)

Puesto No.2245 Cap de mercado $ 670.41K$ 670.41K $ 670.41K Volumen (24H) $ 93.70K$ 93.70K $ 93.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M Suministro de Circulación 194.10M 194.10M 194.10M Suministro total 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Torum es de $ 670.41K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.70K. El suministro circulante de TORUM es de 194.10M, con un suministro total de 800000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.76M.