Precio de Switchboard hoy

El precio actual de Switchboard (SWTCH) hoy es $ 0.04564, con una variación del 4.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWTCH a USD es $ 0.04564 por SWTCH.

Switchboard actualmente está en el puesto #1139 por capitalización de mercado en $ 7.83M, con un suministro circulante de 171.61M SWTCH. Durante las últimas 24 horas, SWTCH cotiza entre $ 0.04495 (bajo) y $ 0.04858 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.20357481128794683, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.03728261071219721.

En el corto plazo, SWTCH experimentó un cambio de +0.61% en la última hora y de -2.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 58.94K.

Información del mercado de Switchboard (SWTCH)

Puesto No.1139 Cap de mercado $ 7.83M$ 7.83M $ 7.83M Volumen (24H) $ 58.94K$ 58.94K $ 58.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.64M$ 45.64M $ 45.64M Suministro de Circulación 171.61M 171.61M 171.61M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 17.16% Blockchain pública SOL

