Precio de Hippius hoy

El precio actual de Hippius (SN75) hoy es € 3.88, con una variación del 4.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN75 a EUR es € 3.88 por SN75.

Hippius actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- SN75. Durante las últimas 24 horas, SN75 cotiza entre € 3.681 (bajo) y € 3.897 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, SN75 experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +7.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 19.73K.

Información del mercado de Hippius (SN75)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 19.73K€ 19.73K € 19.73K Cap. de mercado totalmente diluida € 81.48M€ 81.48M € 81.48M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública TAO

La capitalización de mercado actual de Hippius es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 19.73K. El suministro circulante de SN75 es de --, con un suministro total de 21000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 81.48M.