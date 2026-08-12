Precio de Real Briefly hoy

El precio actual de Real Briefly (REALTOKEN) hoy es € 0.00225, con una variación del 18.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REALTOKEN a EUR es € 0.00225 por REALTOKEN.

Real Briefly actualmente está en el puesto #1560 por capitalización de mercado en € 1.49M, con un suministro circulante de 663.50M REALTOKEN. Durante las últimas 24 horas, REALTOKEN cotiza entre € 0.001761 (bajo) y € 0.00225 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0369632761211472772, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0027502564711764854.

En el corto plazo, REALTOKEN experimentó un cambio de +9.75% en la última hora y de +23.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 13.48K.

Información del mercado de Real Briefly (REALTOKEN)

Puesto No.1560 Cap de mercado € 1.49M€ 1.49M € 1.49M Volumen (24H) € 13.48K€ 13.48K € 13.48K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.25M€ 2.25M € 2.25M Suministro de Circulación 663.50M 663.50M 663.50M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 66.34% Blockchain pública XRP

La capitalización de mercado actual de Real Briefly es de € 1.49M, con un volumen de trading en 24 horas de € 13.48K. El suministro circulante de REALTOKEN es de 663.50M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.25M.