Precio de PUNKVISM hoy

El precio actual de PUNKVISM (PVT) hoy es $ 0.001411, con una variación del 2.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PVT a USD es $ 0.001411 por PVT.

PUNKVISM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PVT. Durante las últimas 24 horas, PVT cotiza entre $ 0.001394 (bajo) y $ 0.001457 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PVT experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +3.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.19K.

Información del mercado de PUNKVISM (PVT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.11M$ 14.11M $ 14.11M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de PUNKVISM es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.19K. El suministro circulante de PVT es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.11M.