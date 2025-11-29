Precio de PUBLIC hoy

El precio actual de PUBLIC (PUBLIC) hoy es $ 0.02625, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUBLIC a USD es $ 0.02625 por PUBLIC.

PUBLIC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PUBLIC. Durante las últimas 24 horas, PUBLIC cotiza entre $ 0.02593 (bajo) y $ 0.02643 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PUBLIC experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +1.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.05K.

Información del mercado de PUBLIC (PUBLIC)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.05K$ 55.05K $ 55.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.25M$ 26.25M $ 26.25M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública NEAR

La capitalización de mercado actual de PUBLIC es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.05K. El suministro circulante de PUBLIC es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.25M.