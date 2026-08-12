Precio de Prosper hoy

El precio actual de Prosper (PROSPER) hoy es € 0.02102, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PROSPER a EUR es € 0.02102 por PROSPER.

Prosper actualmente está en el puesto #1883 por capitalización de mercado en € 1.08M, con un suministro circulante de 51.39M PROSPER. Durante las últimas 24 horas, PROSPER cotiza entre € 0.02089 (bajo) y € 0.02108 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 8.079122897, mientras que el mínimo histórico fue € 0.015434928135908622.

En el corto plazo, PROSPER experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -0.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 50.77K.

Información del mercado de Prosper (PROSPER)

Puesto No.1883 Cap de mercado € 1.08M€ 1.08M € 1.08M Volumen (24H) € 50.77K€ 50.77K € 50.77K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.10M€ 2.10M € 2.10M Suministro de Circulación 51.39M 51.39M 51.39M Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública NONE

La capitalización de mercado actual de Prosper es de € 1.08M, con un volumen de trading en 24 horas de € 50.77K. El suministro circulante de PROSPER es de 51.39M, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.10M.