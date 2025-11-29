Precio de Pipe Network hoy

El precio actual de Pipe Network (PIPE) hoy es $ 0.07101, con una variación del 8.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIPE a USD es $ 0.07101 por PIPE.

Pipe Network actualmente está en el puesto #1230 por capitalización de mercado en $ 7.10M, con un suministro circulante de 100.00M PIPE. Durante las últimas 24 horas, PIPE cotiza entre $ 0.06388 (bajo) y $ 0.08694 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.34291515733046557, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05288812467524619.

En el corto plazo, PIPE experimentó un cambio de +0.50% en la última hora y de +9.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 101.99K.

Información del mercado de Pipe Network (PIPE)

Puesto No.1230 Cap de mercado $ 7.10M$ 7.10M $ 7.10M Volumen (24H) $ 101.99K$ 101.99K $ 101.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.01M$ 71.01M $ 71.01M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 10.00% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Pipe Network es de $ 7.10M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 101.99K. El suministro circulante de PIPE es de 100.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.01M.